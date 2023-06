Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir le film "Asteroid City"

L’Agenda Ciné vous invite à aller voir "Asteroid City" de Wes Anderson. Un film au casting prestigieux dont Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks et Tilda Swinton pour ne citer qu’eux !

Asteroid City est une ville minuscule, en plein désert, dans le sud-ouest des États-Unis. Nous sommes en 1955. Le site est surtout célèbre pour son gigantesque cratère de météorite et son observatoire astronomique à proximité. Ce week-end, les militaires et les astronomes accueillent cinq enfants surdoués, distingués pour leurs créations scientifiques, afin qu’ils présentent leurs inventions. À quelques kilomètres de là, par-delà les collines, on aperçoit des champignons atomiques provoqués par des essais nucléaires.