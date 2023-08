Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir le film "Anatomie d'une chute"

L’Agenda Ciné vous invite à aller voir "Anatomie d'une chute" de Justine Triet. Palme d’Or au dernier Festival de Cannes. Au casting : Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner et Antoine Reinartz.

Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute : suicide ou homicide ? Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple.