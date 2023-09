L’Agenda Ciné vous invite à aller voir le film "Ama Gloria" de Marie Amachoukeli avec Louise Mauroy-Panzani et Ilça Moreno Zego.

Cléo a tout juste six ans. Elle aime follement Gloria, sa nounou qui l’élève depuis sa naissance. Mais Gloria doit retourner d'urgence au Cap-Vert, auprès de ses enfants. Avant son départ, Cléo lui demande de tenir une promesse: la revoir au plus vite. Gloria l’invite à venir dans sa famille et sur son île, passer un dernier été ensemble.