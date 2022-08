Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir "Là où Chantent les Écrevisses"

L'Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir "Là où Chantent les Écrevisses" de Olivia Newman. Adapté du roman du même de Delia Owens, le film promet de beaucoup faire parler de lui.

Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux marécages de Caroline du Nord. Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur la " Fille des Marais " de Barkley Cove, isolant encore davantage la sensible et résiliente Kya de la communauté. Sa rencontre avec deux jeunes hommes de la ville ouvre à Kya un monde nouveau et effrayant ; mais lorsque l'un d'eux est retrouvé mort, toute la communauté la considère immédiatement comme la principale suspecte. À mesure que la vérité sur les événements dessine, les réponses menacent de révéler les nombreux secrets enfouis dans les marécages.