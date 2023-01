Concours Agenda Ciné : gagnez vos places pour aller voir "Knock at the Cabin"

L'Agenda Ciné vous offre vos places pour aller voir "Knock at the Cabin" de M. Night Shyamalan. Après "Sixième Sens", "Split" ou encore "Incassable", le réalisateur à succès nous revient avec un nouveau thriller horrifique de haut vol.



Alors qu’ils passent leurs vacances dans un chalet isolé en pleine nature, une jeune fille et ses parents sont pris en otage par quatre étrangers armés qui exigent d’eux un choix impossible afin d’éviter l’imminence de l’apocalypse. Alors qu’ils n’ont pratiquement aucun moyen de communication avec le reste du monde, ils vont devoir seuls prendre et assumer leur décision.