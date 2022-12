Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir "Falcon Lake"

L'Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir "Falcon Lake" de Charlotte Le Bon. Après avoir fait ses preuves comme comédienne, Charlotte Le Bon se lance avec brio dans la réalisation.

Bastien, 13 ans, passe ses vacances d’été avec sa famille dans un chalet au bord d’un lac au Québec. Il y rencontre Chloé, 16 ans, qui lui parle du corps d’un enfant retrouvé dans le lac et qui hante encore l’eau. Malgré la différence d’âge entre les deux, les adolescents forment un lien spécial. Bastien est prêt à surmonter ses peurs et à gagner le cœur de Chloé, et les vacances deviennent un moment charnière et turbulent pour le jeune garçon