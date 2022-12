Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir "Ernest et Célestine : Le Voyage en Charabie"

L'Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir "Ernest et Célestine : Voyage en Charabie" de Jean-Christophe Roger et Julien Chheng. Découvrez les nouvelles aventures d'Ernest et Célestine, direction le pays des ours, terre natale d'Ernest.

Ernest et Célestine retournent au pays d'Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.