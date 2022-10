Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir "Enzo Le Croco"

L'Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir "Enzo Le Croco" de Will Speck et Josh Gordon. Une comédie avec un Javier Bardem surprenant et une bande-originale composée et interprétée par Shawn Mendes.



Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh peine à s'adapter à sa nouvelle école. Tout cela change quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui aime les bains, le caviar et la musique - et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais lorsque l'existence d'Enzo est menacée par leur diabolique voisin, M. Grumps, la famille Primm s'allie avec Hector P. Valenti, le propriétaire d'Enzo pour prouver au monde qu'il n'y a rien de mal à être un grand crocodile chanteur, doté d'une riche personnalité.