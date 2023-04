L’Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir "Emily" de Frances O' Connor. On retrouve au casting Emma Mackey, révélation de la série " Sex Education " et du film " Eiffel ".

Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë demeure l’une des autrices les plus célèbres au monde. EMILY imagine le parcours initiatique de cette jeune femme rebelle et marginale, qui la mènera à écrire son chef-d’œuvre "Les Hauts de Hurlevent". Une ode à l’exaltation, à la différence et à la féminité