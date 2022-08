L'Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir "Decision to Leave" de Park Chan-Wook. Après le film culte "Old Boy", le cinéaste coréen nous revient avec un thriller romantique mêlant manipulation et obsession, Prix de la Mise en Scène au Festival de Cannes.

Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d’un homme survenue au sommet d’une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle.