Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir "Dalva"

L’Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir "Dalva" de Emmanuelle Nicot. C'est le premier long-métrage de la réalisatrice, présenté entre autres à Cannes à la " Semaine de la Critique ", où il a été multi-primé. On retrouve au casting Zelda Samson, Alexis Manenti et Fanta Guirassy.

Dalva a 12 ans mais s'habille, se maquille et se vit comme une femme. Un soir, elle est brusquement retirée du domicile paternel. D'abord révoltée et dans l'incompréhension totale, elle va faire la connaissance de Jayden, un éducateur, et de Samia, une adolescente au fort caractère.Une nouvelle vie semble alors s’offrir à Dalva, celle d’une jeune fille de son âge.