Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir "Cet été-là"

Dune a 11 ans. Comme chaque année, elle traverse la France avec ses parents pour passer l'été dans leur vieille maison des Landes qui l'a vue grandir. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l'attend de pied ferme. Une amitié sans failles et sans fioritures. Où l'on fabrique ensemble des cabanes trop petites, où l'on se désole de la forme des nuages, où l'on jalouse en un haussement de sourcil le crop top d'une ado, où l'on couve d'un oeil médusé le fiancé de celle-ci, où les films d'horreur se dégustent en cachette. C'est un été où l'enfance s'éloigne un peu plus, mais ce n'est pas un été de plus. L'année dernière, Dune n'est pas venue. On ne lui a pas dit pourquoi. Et aujourd'hui, elle sent que quelque chose a changé. Qu'il s'agisse de l'odeur des pins ou l'odorat de sa mère, du grondement de l'océan ou la douceur de la vase, tout semble être mouvant. Un nouveau regard se dessine pour Dune. Quel est ce secret qu'elle sent en gestation autour d'elle? Avec Mathilde, elles n'ont plus qu'une idée en tête, soulever la pierre pour savoir ce qu'elle cache.