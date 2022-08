Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir "Bullet Train"

L'Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir "Bullet Train", un film d'action drôle et haletant de David Leitch avec Brad Pitt hilarant dans le rôle de l'assassin malchanceux.

Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d'entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l'embarque dans le train le plus rapide au monde aux côtés d'adversaires redoutables qui ont tous un point commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... Il doit alors tenter par tous les moyens de descendre du train.