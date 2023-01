L'Agenda Ciné vous offre des places pour "Babylon" de Damien Chazelle. Un film impressionnant sur le premier âge d'or d'Hollywood avec Brad Pitt, Margot Robbie et Tobey Maguire.

Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites.