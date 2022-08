Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir "Avec Amour et Acharnement"

L'Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir "Avec Amour et Acharnement". Découvrez le nouveau film de Claire Denis, récompensé par le prix de la meilleure réalisation au Festival de Berlin, avec Juliette Binoche, Vincent Lindon et Grégoire Colin.

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.