L'Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir "Avatar : La Voie de l'Eau" de James Cameron. Retournez sur Pandora pour vivre des aventures exceptionnelles.

Se déroulant plus d’une décennie après les événements, l'histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent.