Concours Agenda Ciné : gagnez vos places pour aller voir "Annie Colère"

L'Agenda Ciné vous offre des places pour "Annie Colère" de Blandine Lenoir. Au casting de ce film plus que jamais d'actualité, Laure Calamy, Zita Hanrot et India Hair.

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous et se bat pour l’adoption de la loi sur l’IVG. Au sein de ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, Annie va trouver un nouveau sens à sa vie.