Concours Agenda Ciné : Gagnez vos places pour aller voir "Aftersun"

L’Agenda Ciné vous offre des places pour aller voir "Aftersun" de Charlotte Wells. Un premier film exceptionnel qui a fait le plein de prix aux British Independent Film Awards avec le meilleur film, la meilleure réalisation, le meilleur scénario et le meilleur montage.

La jeune adolescente Sophie et son père trentenaire Calum partent en vacances dans une station balnéaire turque où ils nagent, jouent au billard, bronzent et se prélassent. Alors qu'un nouveau monde s'ouvre à la jeune adolescente, Calum lutte contre la lourdeur de la vie hors du regard de Sophie. Vingt ans plus tard, les tendres souvenirs de Sophie de ces vacances forment un portrait puissant et déchirant de leur relation, alors qu’elle tente comprendre le côté sombre de son père aimant.