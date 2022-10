Concours Agenda Ciné : Gagnez vos invitations à la séance spéciale de "Halloween Ends"

L’Agenda Ciné vous invite à la séance spéciale de "Halloween Ends" de David Gordon Green ce vendredi 14 octobre à 20 heures à Bruxelles. Assistez au "final showdown", le dénouement d’une saga historique du cinéma avec Jamie Lee Curtis, toujours à l’affiche plus de 40 ans après le premier opus ! Venez déguisés pour profiter au mieux de cette soirée et recevez gratuitement un pop-corn et un soft.

Quatre ans après les événements d’Halloween Kills, Laurie vit désormais avec sa petite-fille Allyson et achève d’écrire ses mémoires. Michael Myers ne s’est pas manifesté ces derniers temps. Après avoir laissé l’ombre de Michael planer sur le cours de son existence pendant des décennies, elle a enfin décidé de s’affranchir de la peur et de la colère et de se tourner vers la vie. Mais lorsqu’un jeune homme, Corey Cunningham, est accusé d’avoir assassiné un garçon qu’il gardait, Laurie devra affronter une dernière fois les forces maléfiques qui lui échappent, dans un déferlement de violence et de terreur…