Concours Agenda Ciné : Gagnez vos invitations à l'avant-première du film "Vous n'aurez pas ma haine"

L'Agenda Ciné vous invite à l'avant-première du film "Vous n'aurez pas ma haine" de Kilian Riedhof ce 14 novembre à Bruxelles en présence de l'équipe. Adapté du roman éponyme d'Antoine Leiris avec Pierre Deladonchamps, Camélia Jordana et Thomas Mustin.

Comment surmonter une tragédie sans sombrer dans la haine et le désespoir ? L’histoire vraie d’Antoine Leiris, qui a perdu Hélène, sa femme bien-aimée, pendant les attentats du Bataclan à Paris, nous montre une voie possible : à la haine des terroristes, Antoine oppose l’amour qu’il porte à son jeune fils et à sa femme disparue.