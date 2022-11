Concours Agenda Ciné : Gagnez vos invitations à l’avant-première du film "She Said"

L’Agenda Ciné vous invite à l’avant-première du film "She Said" de Maria Schrader ce 22 novembre à Bruxelles. Avec au casting Carey Mulligan et Zoe Kazan.

Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi Kantor, ont de concert mis en lumière un des scandales les plus importants de leur génération. À l’origine du mouvement #Metoo leur investigation a brisé des décennies de silence autour du problème des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma hollywoodien, changeant à jamais la société américaine et le monde de la culture.