Concours Agenda Ciné : Gagnez vos invitations à l'avant-première du film "Le Bal de l'Enfer"

L'Agenda Ciné vos invitations à l'avant-première du film "Le bal de l'Enfer" de Jessica M. Thompson ce 31 octobre à Bruxelles. Au casting de ce film d'horreur, Nathalie Emmanuel et Thomas Doherty.

Après la mort de sa mère et n'ayant aucun autre parent connu, Evie (Nathalie Emmanuel) réalise un test ADN... et découvre un cousin éloigné dont elle ignorait l'existence. Invitée par sa nouvelle famille à un mariage somptueux dans la campagne anglaise, elle est d'abord séduite par l'aristocrate sexy qui l'accueille. Toutefois, sans se douter des dangers qui l’entourent, Evie se retrouve plongée dans un cauchemar de survie et découvre des secrets tordus dans l'histoire de sa famille et les intentions troublantes derrière leur générosité pécheresse.