L'Agenda Ciné vous invite à l'avant première de "Chronique d'une Liaison Passagère" ce mercredi 07 septembre à Liège. Venez découvrir cette comédie dramatique au ton surprenant avec un casting de choix, Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne.

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur complicité…