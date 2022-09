L'Agenda Ciné vous invite à l'avant première de "Tout le Monde Aime Jeanne" de Céline Devaux ce 12 septembre à Bruxelles. Blanche Gardin et Laurent Lafitte forment un duo hilarant et haut en couleur.

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. A l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant.