Concours Agenda Ciné : Gagnez vos invitations à l'avant première de "The Woman King"

L'Agenda Ciné vous invitent à l'avant première de "The Woman King" de Gina Prince-Bythewood ce mardi 11 octobre. Découvrez l'histoire de guerrières qui ont combattu pour la liberté de leur royaume. Avec Viola Davis, Thuso Mbedu et Lashana Lynch.

The Woman King retrace l'histoire extraordinaire des Agojié, une unité de guerrières qui protégèrent le royaume de Dahomey au XIXème siècle en Afrique de l'Ouest. Leurs aptitudes et leur fureur n'ont jamais trouvé d'égal.

Inspiré de faits réels, The Woman King suit le destin épique de la Générale Nanisca, qui entraîne une nouvelle génération de recrues et les prépare à la bataille contre un ennemi déterminé à détruire leur mode de vie. Il y a des causes qui méritent d'être défendues...