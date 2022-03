Concours Agenda Ciné : "Dog" avec Channing Tatum à voir au cinéma

L'Agenda Ciné vous offre des places pour "Dog" avec Channing Tatum, qui sort le mercredi 9 mars au cinéma. Un buddy movie tendre et hilarant entre un vétéran un peu bourru et un berger Belge malinois turbulent.

Deux anciens Rangers se voient forcés de partir ensemble dans un road-trip qui changera leur vie. Le vétéran Briggs (Channing Tatum) et Lulu (un chien belge malinois) montent à bord d'une Ford Bronco 1984 et sillonnent la côte du Pacifique dans l'espoir de se rendre à temps aux funérailles d'un autre soldat. En cours de route, ils se rendent mutuellement fous, brisent quelques lois et échappent de peu à la mort. Ils apprennent finalement à baisser leur garde afin de se donner une chance de trouver le bonheur.