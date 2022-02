Concours Agenda Ciné : découvrez "Belfast" de Kenneth Branagh au cinéma

La 1ère et l'Agenda Ciné vous offrent des places pour aller voir "Belfast" de Kenneth Branagh au cinéma. Nommé dans sept catégories aux Oscar dont notamment celle du Meilleur Film, le film sortira le mercredi 2 mars dans nos salles. Cette fresque sublime et bouleversante, inspirée de l'enfance du réalisateur, nous parle de la fin de l'innocence dans l'Irlande de la fin des années 60.

Belfast, fin des années 60. La capitale de l'Irlande du Nord est marquée par un conflit opposant les communautés catholiques et protestantes. De quoi chambouler le quotidien du jeune garçon Buddy. Devant la flambée de la violence et la pression de son entourage pour prendre parti, papa songe sérieusement à déménager. Il faudra pour cela convaincre toute la famille et moins voir les grands-parents vieillissants. Entre le cinéma, l'école et son béguin pour une camarade de sa classe, Buddy n'a pas le temps de s'ennuyer. Il ne faut pourtant qu'une simple étincelle pour que des manifestations tumultueuses déferlent sur le quartier.