Concours Agenda Ciné : allez voir "La Méthode Williams" au cinéma

L'Agenda Ciné vous offrent des places pour aller voir au cinéma "La méthode Williams" avec Will Smith, couronné du Golden Globe du meilleur acteur. L'histoire vraie, surprenante et émouvante d'un père qui avait tout prévu pour ses deux filles talentueuses, Venus et Serena Williams

A voir dès ce mercredi 2 février en salles.

Focus sur la personnalité de l'entraîneur de tennis Richard Williams, père des joueuses mondiales Vénus et Serena. Il n'avait aucune expérience dans le sport mais lorsque ses filles ont eu quatre ans, il a élaboré un plan de 78 pages décrivant l'entraînement des futures championnes. Les sœurs Williams sont devenues deux des plus grandes joueuses de l'histoire du tennis. Serena est sans conteste la meilleure tenniswoman de tous les temps, avec 23 victoires en tournois du Grand Chelem. Venus Williams a remporté sept titres en Grand Chelem.