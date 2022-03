Concours : Accords parfaits, au Théâtre Royal des Galeries

Jamais deux sans toit…

Une comédie moderne et légère truffée de petits drames quotidiens.

Une émouvante histoire de gens qui nous ressemblent. Les angles de cette pièce sont polis par le quotidien, avec des personnages à la fois excessifs, égoïstes, fragiles et débordant d’amour.

La ravissante Marie Lafarge, jeune cadre dynamique, découvre avec stupeur que le ménage de son appartement n’est pas fait par la gardienne d’immeuble à qui elle a confié cette tâche mais par un jeune homme très séduisant qu’elle ne connaît pas !

Le réalisme de la pièce, les conflits ménagers, les histoires de clés donnent le ton d’"Accords parfaits", comédie résolument moderne où les apparences du confort matériel brouillent les cartes des rapports humains mais quand les masques tombent, que les blessures et les solitudes se révèlent, apparaît alors une autre comédie, plus douce et plus intime, sur la peur d’aimer, sur la complexité des rapports hommes-femmes, et surtout sur l’espoir.

Une comédie qui chante une certaine mélodie du bonheur.

À voir au Théâtre Royal des Galeries, jusqu’au 5 avril.