Fan d'antiquités? Vous passez vos week-end dans les brocantes? Vivre ici vous propose de gagner des entrées à la 80e édition de la foire "Ciney Puces & Antiquités". Elle se passera à Ciney Expo du 21 au 23 juillet 2023.

La surface de 6000 m² de Ciney Expo accueillera mobilier, horlogerie, argenterie, orfèvrerie, art religieux, art populaire, bijoux anciens et joaillerie contemporaine, peintures, verrerie et cristallerie, collections en tout genre et objets vintage... Plus d'infos