Conclave du gouvernement fédéral sur la réforme fiscale : normalement, le week-end ne suffira pas pour aboutir

Le gouvernement fédéral se réunit ce week-end en conclave pour travailler à son projet de réforme fiscale. Avant le week-end, on apprenait déjà à bonne source qu’aucun accord n’était à attendre dimanche, l’échéance restant le 21 juillet. Le déroulement des travaux entamés vendredi confirme ce scénario.

Les partis de la majorité ont d’abord parcouru le projet de réforme fiscale présenté par le ministre des Finances. Selon les informations récoltées par notre rédaction, il y aurait eu "quelques énervements", mais l’ambiance serait restée raisonnable.

Depuis que ce projet est sur la table, et on a encore pu s’en rendre compte ces derniers jours lors de débats par exemple, les divergences sont réelles entre les partis de la majorité. S’il semble y avoir un consensus pour réduire la fiscalité sur les bas et moyens salaires, c’est le désaccord sur les moyens de financer cette diminution de la charge fiscale. Il y a ceux, à gauche, qui mettent en avant une nécessité de taxer les revenus du capital. Il y a les autres qui pensent plutôt à réformer les taux de TVA, voire à réduire les dépenses de l’Etat.

La recherche d’un compromis sera donc, comme on s’y attendait, difficile.

A présent, les négociations s’orientent vers discussions bilatérales et des intercabinets. Le Premier ministre discute avec le ministre des Finances. Ce soir, PS et MR devraient à leur tour passer au confessionnal chez le Premier et faire entendre leurs arguments. Demain, dimanche, ce seront les points de vue d’Ecolo, Vooruit et Groen qui seront entendus.

Selon nos informations, la synthèse de tout cela ne serait pas attendue avant mercredi où un nouveau conclave se tiendrait.

Les participants ne décrivent pas une atmosphère de crise, mais il se confirme qu’il y aurait de gros désaccords entre les différents partis de la majorité. Le compromis mettra du temps à mûrir.