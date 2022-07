Concevoir un bébé en fonction de son signe astrologique, la nouvelle tendance des réseaux sociaux.

Après s'être moqués de la double personnalité des Gémeaux, du côté manipulateur des Scorpions (surtout dans les relations amoureuses) ou encore de la trop forte émotivité des Poissons, les futurs parents souhaitent éviter cela à leur enfant en choisissant un signe astrologique plus favorable pour faciliter son intégration dans la société.

Les Taureaux, les Capricornes et les Balances semblent être les signes préférés des fans d'astrologie.

Sachez que s'il est trop tard pour vous, vous pouvez retrouver sur internet des informations sur la façon d'élever votre futur enfant en fonction de son signe du zodiaque. Certains livres sur l'astrologie abordent également le sujet. Et pour aller encore plus loin, dès sa naissance, vous pouvez faire le thème astral de votre nouveau-né pour en apprendre plus sur son caractère et ce dont il a besoin pour réussir dans la vie.