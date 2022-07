Concerts, défilé, feux d’artifice : où et comment participer à la fête nationale ces 20 et 21 juillet à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie ?

Le 20 juillet

19h : bal National. Les festivités débutent mercredi soir, par le plus grand bal populaire de Belgique', qui revient dès 19h sur la place du Jeu de balle, dans le quartier des Marolles à Bruxelles.

20h : concert gratuit au Palais des Beaux-Arts (Bozar). "Toutes les places ayant été distribuées, les inscriptions sont clôturées. Le concert sera toutefois retransmis en radio et en télévision".

Le 21 juillet

10h30 : la Fête au Parc mêlera des stands militaires et des services de secours. La fête se déroulera de 10h30 à 20h30, entre le Palais de Justice et le Palais de la Nation (Parlement fédéral) et plus particulièrement dans la rue de la Régence, au Sablon, sur la place Royale, la Place Poelaert, le Coudenberg et dans le Parc de Bruxelles. Au programme, de nombreuses animations gratuites, ludiques et folkloriques. Les musées et les églises de cette zone seront ouverts au public. De la musique résonnera toute la journée dans le Parc de Bruxelles et au Sablon.

16h : le défilé débutera, comme de coutume, à 16h00 et "rendra hommage à toutes les femmes et tous les hommes qui s’engagent au quotidien pur la sécurité de nos concitoyens". Quelque 2000 personnes issues de la Défense seront impliquées, selon elle.

Le volet aérien rassemblera 18 avions – dont un Embraer Xingu français et un ravitailleur A330 MRTT provenant d’une unité multinationale à laquelle contribue la Belgique – et six hélicoptères, a ajouté la ministre.

La colonne à pied comprendra des détachements de l’Eurocorps (ou Corps européen, un embryon de défense européenne actuellement commandé par un officier belge, le lieutenant-général Peter Devogelaere et qui fête cette année ses trente ans) et un autre représentant l’aide à la Nation que l’armée peut fournir, notamment lors des inondations meurtrières de juillet 2021.

La colonne motorisée présente quelques nouveautés, dont les véhicules blindés de dépannage CRV Taurus, PRV Aurus et Actros, ainsi qu’un canon automoteur français CAESAr (pour CAmion Equipé d’un Système d’ARtillerie).