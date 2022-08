Concerts de Coldplay et mobilité : comment accéder au stade roi Baudouin ?

Les concerts de Coldplay débutent ce soir au stade roi Baudouin. 220.000 personnes sont attendues ces 5, 6, 8 et 9 août. Et comme toujours, lors de ces grands évènements, la mobilité devient parfois très difficile aux alentours du stade.

Certains fans sont déjà sur place ce vendredi midi, mais comment faire si l’on arrive plus tard ?

Le groupe, qui a annoncé une tournée écoresponsable, invite ses fans à les rejoindre en transports en commun. Un message surprise de Chris Martins sera d’ailleurs diffusé dès 16 heures dans les différentes stations de la Stib.

Les tickets sont combinés avec la société bruxelloise de transports. Chaque détenteur d’un ticket a reçu un code Event Pass qui permet de retirer à un automate un ticket aller-retour gratuit pour voyager sur le réseau le jour du concert. L’offre de transports a aussi été adaptée et renforcée pour l’occasion : métro ligne 6, tram 3, 7 et 9, bus 83. Il est également possible de garer son vélo sur un parking sécurisé.

Des solutions aussi pour les voitures

Alors comment éviter le chaos pour ceux qui ne savent pas faire autrement que de venir en voiture ? Le covoiturage, bien sûr, afin de diminuer l’impact automobile. Il y a également des parkings situés en périphérie, ce qui permet ensuite de prendre le métro ou le vélo. Le parc botanique à Meise, le Basilix ou encore le Domaine des Trois Fontaines à Vilvorde.

Finalement, il y a le parking C autour du stade, qu’il est même possible de préréserver sur le site de Brussels Expo.