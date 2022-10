Concerts : Béesau, Magenta, Julien Granel et Jok'air sont bientôt au Botanique – Remportez vos places

Jok’air fait rapidement parler de lui avec la MZ qui connaît un succès fulgurant avec cinq mixtapes, trois albums, dont un disque d’or et deux tournées européennes. Pour des raisons privées, la Mafia Zeutrei explose en plein vol et Jok’air continue sa route en solo. Le rappeur du 13ème ne baisse pas les bras et nous inonde de projets : " Big Daddy Jok ", " Je suis Big Daddy ", " Jok’Pololo " et " Jok’Rambo ". Plus prolifique que jamais, il collabore avec Mac Tyer, Sadek, S. pri Noir, Deen Burbigo, Alkpote, Sneazzy ou encore Laylow. Avec son nouvel album " Jok’Chirac ", il nous revient plus que jamais en forme, la preuve avec " Sa maire aux mères ", où il s’entoure de Diddi Trix, Sadek, Luv Resval et Alk ! A l’aise pour kicker autant que pour chanter et nous entraîner dans des univers teintés de romance, de grâce et de mélancolie, le plus grand lover du game avec ses grillz, locks et tatouages est prêt à vous conquérir !