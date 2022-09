Concerts : Banners et Blue Samu sont bientôt au Botanique - Remportez vos places

Depuis 2015, Michael Nelson et son groupe Banners proposent des titres qui sonnent comme des hymnes. Michael qui ne souffre pas le moins du monde la comparaison avec Chris Martin de Coldplay, chante des titres obsédants, inspirants, orchestraux qui font mouches et qui cumulent plus de 1,5 milliard de streams au total (rien que ça !). Banners revient cette année avec " If I Didn’t Have You ", digne successeur de " Someone to You ", véritable succès qui a affolé les plates-formes, de Spotify à TikTok.