Concerts, atelier cuisine, fabrication de bière… Cette année, la Maison Folie de Mons sera ce que vous en ferez

À Mons, la Maison Folie est en pleine reconversion. C’était une école. Depuis 2004, c’est un lieu culturel et citoyen. Et depuis deux ans, c’est un laboratoire d’idées et d’actions. Des Montois y font de la bière, d’autres de la musique. Des groupes se créent pour faire vivre le quartier, et dès ce 9 janvier, ils ont même droit à davantage d’espace.

"On va ouvrir l’Espace des possibles. Il y aura une salle zen, un espace donnerie, une scène… On pourra y faire des expos, des ateliers et tout ce que vous inventerez". Pour Charlotte Jacquet, coordinatrice de ce projet citoyen mené par Mons Arts de la scène, toutes les idées et les bonnes volontés sont les bienvenues.

Écoutez le reportage audio réalisé lors d’une jam sessions à la Maison Folie, à Mons :