Concerts : Adé, Biig Piig, Lolo Zouaï et Leo Fifty Five sont bientôt au Botanique - Remportez vos places

Des artistes Tipik se produisent prochainement au Botanique à Bruxelles : Adé, le 9 mars, dont le concert est archi complet et qui proposera un Tipik Live la veille, mais aussi Biig Piig le 17 mars, Lolo Zouaï le 19 mars et Leo Fifty Five le 25 mars.



Tipik, partenaire des ces concerts, vous y invite et vous offre des places.