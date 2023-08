Concert : Yuja Wang et Zubin Mehta ouvrent le Verbier Festival 2023

Ce jeudi 18 août, Musiq3 vous propose de vivre le concert d’ouverture du Festival de Verbier 2023, dans lequel la pianiste Yuja Wang a interprété le troisième concerto pour piano de Rachmaninov, aux côtés du Verbier Festival Orchestra dirigé par Zubin Mehta.

On associe volontiers le strass et les paillettes à la pianiste Yuja Wang. Elle n’en demeure pas moins une des pianistes les plus remarquables de notre époque, ajoutant à sa technique stupéfiante un tempérament incandescent. Yuja Wang a dignement célébré les 150 ans de la naissance de Rachmaninov en 2023 proposant notamment, en quelques jours, une intégrale des œuvres concertantes (les 4 concertos et la Rhapsodie sur un thème de Paganini) à Los Angeles. Peu de pianistes sont capables d’un tel tour de force !

Ce n’est "que" le troisième concerto qui était au programme du concert d’ouverture du Festival de Verbier, le 14 juillet 2023. Yuja Wang avait pour complice un monstre sacré de la direction d’orchestre, le chef Zubin Mehta qui, à 87 ans, se laissa volontiers emporter par la fougue de la soliste chinoise. Comme à son habitude, Yuja Wang se montra généreuse pour répondre à l’enthousiasme du public suisse, interprétant 2 bis : la Vocalise et la Polka du même Rachmaninov.

La deuxième partie du concert convoquait un autre cheval de bataille du répertoire, la Symphonie Fantastique d’Hector Berlioz, toujours interprétée par l’orchestre du festival de Verbier. Constitué de musiciens sélectionnés sur audition, cet ensemble est, à l’instar de l’European Youth Orchestra, un des quelques incubateurs permettant aux jeunes de se frotter au répertoire symphonique en compagnie des meilleurs chefs et solistes, avant de se lancer dans la carrière professionnelle proprement dite. Canalisé par l’expérience de Mehta, leur engagement fait merveille dans l’œuvre programmatique d’Hector Berlioz.