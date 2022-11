Suzane se fait connaître en 2019 par sa présence sur la scène française, avant de publier son premier album, Toï Toï, l’année suivante. Des Victoires de la musique en 2020 à l’Olympia en passant par les plus gros festivals, Suzane chante son époque avec une énergie fédératrice et émouvante à souhait. Des thèmes universels et engagés, un premier album déjà disque d’or, et des prestations scéniques remarquées… Elle s’est imposée comme l’un des visages de la nouvelle scène française.