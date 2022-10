Concert Sitardust | Un voyage original autour du sitar indien enregistré lors de Première Esquisse

Entre belgitude, indianité et autres horizons culturels, Joachim Lacrosse poursuit son voyage autour du sitar indien. Sur la scène du 140, à l'occasion d'un concert Première Esquisse, il a levé un coin du voile sur le prochain album de Sitardust: 'Suites'. Un répertoire décliné sous le signe des cordes avec Merryl Havard, ou aux accents indo-jazz avec les cuivres de Grégoire Tirtiaux et Frédéric Becker, sans oublier les percussions Carlo Strazzante et Balakumar Paramalingam et les voix de Constanza Guzman et Amaury Massion. Le voyage s'est enrichi encore avec les sonorités du handpan de Gérard Spencer et The Borderless Project