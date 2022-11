Concert: Primero et Emma Peters seront prochainement au Botanique - Tipik vous offre des places!

Membre fondateur de L'Or du Commun, Primero s'échappe du collectif imaginé en compagnie de Swing et Loxley pour poser sa voix sur des récits personnels. Connu pour ses impeccables duos aux côtés de Zwangere Guy, Béesau ou Lous and The Yakuza, Primero déballe à présent ses " Fragments ", laissant filtrer des collaborations millimétrées aux côtés de Roméo Elvis (" Deux Deux ") ou ISHA (" Fourmilière "). En marge des featurings, les EP's de la série entamée au printemps 2022 sont également jalonnés de sons réalisés en compagnie de Naë, compositrice sollicitée par Nekfeu, Sam Tiba, VYNK, PH Trigano, Phasm ou Le Motel.

Désormais signé chez IDOL, maison de distribution de Lomepal, Jazzy Bazz ou de L'Impératrice, Primero s'avance à visage découvert et pénètre dans la cour des grands. De nature contemplative, il pose des mots sur ses émotions et, d'un flow languide et apaisé, guide son public sur le chemin de la réflexion. Entre charmes mélancoliques, fêtes sans fin, astrologie, traumatismes et romantisme, les morceaux de Primero questionnent la nature humaine, son rapport au monde et à la jungle urbaine.