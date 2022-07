Concert prélude à la Fête nationale avec Stella Chen et le Belgian National Orchestra

Après une édition annulée à la suite des inondations dramatiques qui ont frappé notre pays en juillet 202, le traditionnel Concert Prélude à la Fête nationale donnera le coup d’envoi des festivités de la Fête nationale 2022. La violoniste américaine Stella Chen, Première lauréate du Concours Reine Elisabeth de Violon 2019, se produira à Bozar en compagnie du Belgian National Orchestra placé sous la direction de Hugh Wolff, en présence de Sa Majesté le Roi et Sa Majesté la Reine.

Le Belgian National Orchestra présente une programmation variée et, comme à son habitude, met un compositeur belge à l'honneur, et cette année le compositeur Frédéric Devreese, figure emblématique de la composition de musique de film belge, décédé en septembre 2020. Le concert débutera avec son Tango from Benvenuta suite, suivi du Concerto pour violon d’Erich Korngold, interprété par Stella Chen. Le concert se clôturera avec Iberia de Claude Debussy.

​Ce concert est organisé par le Concours Reine Elisabeth, en collaboration avec le Belgian National Orchestra et Bozar.

Le concert sera retransmis le 20 juillet en radio sur Musiq3 à 20h et en télévision sur La Trois, à 20h35. Le concert sera également disponible sur AUVIO.

Avec le Belgian National Orchestra dirigé par Hugh Wolff

En soliste, la violoniste Stella Chen