Concert pour les enfants des Zakoutics le 8 octobre : des places sont à remporter !

De la sitar au oud en passant par le handpan, Les Zakoustics, ce sont une vingtaine de musiciens réunis en un collectif.

Ce sont des concerts pensés pour les tout-petits (0-3 ans et avant naissance) et leurs parents, des moments de découverte de la musique et d’émerveillement dans un cadre propice au partage.

À chaque concert, un instrument est mis à l’honneur pour un concert d’une trentaine de minutes suivi d’un moment interactif entre les enfants, l’instrument et le musicien.

Parents et enfants sont ensuite invités à partager un moment informel d’échanges.

Souvent complets, les places de ces concerts sont très recherchées. Musiq3 vous donne la possibilité de remporter les dernières !