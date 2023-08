Concert : Pinchas Zukerman au Festival Pablo Casals d’El Vendrell

Depuis 1981, El Vendrell organise un prestigieux festival de musique de chambre, réunissant à la mémoire de son enfant prodigue, Pablo Casals, les plus grands chambristes du moment. Le 8 juillet dernier, le violoniste Pinchas Zukerman – qui avait auditionné pour Pablo Casals alors qu’il n’avait que 13 ans – bouclait la boucle, faisant sa première apparition au Festival Pau Casals d’El Vendrell. Un concert à découvrir sur Musiq3 ce mardi 8 août dès 20h.

Dans la petite ville catalane d’El Vendrell, tout tourne autour de Pau (Pablo) Casals. La cité voue en effet un culte au musicien qui y est né le 29 décembre 1876. Violoncelliste, chef d’orchestre, compositeur, mais aussi homme de conviction messager de tolérance et de paix, Pau Casals est à la fois géant et un grand témoin du XXe siècle (il décède en 1973 !), tant il inspira les plus grands au cours de sa très longue carrière. Depuis 1981, El Vendrell organise un prestigieux festival de musique de chambre, réunissant à la mémoire de son enfant prodigue les plus grands chambristes du moment.

Pinchas Zukerman avait 13 ans lorsqu’il auditionna pour Casals en Israël. On raconte que le violoncelliste, impressionné par le talent du jeune homme, l’incita à poursuivre ses études aux Etats-Unis. Le 8 juillet dernier, Pinchas Zukerman bouclait en quelque sorte la boucle, faisant sa première apparition au Festival Pau Casals d’El Vendrell.

Zukerman s’est forgé dès le début de sa carrière une solide réputation de virtuose, enregistrant un répertoire conséquent avec des orchestres internationaux. Depuis quelques années, il se consacre intensément à la musique de chambre. Le concert proposé à El Vendrell réunissait les Trois Madrigaux de Martinu, la Sonate "Le Printemps" de Beethoven, et le Quintette pour piano et cordes en fa mineur de Brahms. Pinchas Zukerman était entouré de Yamen Saadi au violon, Sara Ferrández à l’alto, Amanda Forsyth au violoncelle, et Shai Wosner au piano.

Concert enregistré par la Radio Catalane et diffusé ce mardi 8 août à 20h sur Musiq3, dans le cadre des échanges avec l’Union Européenne des Radios.

Programme

Bohuslav Martinů (1890-1959) – Trois Madrigaux, H. 313, pour violon et alto

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – Sonate pour violon et piano No. 5, op. 24 ('Le Printemps')

Johannes Brahms (1833-1897) – Quintette à clavier en fa mineur, op. 34

Pinchas Zukerman, violon (Beethoven, Brahms)

Yamen Saadi, violon (Martinu, Brahms)

Sara Ferrández, alto

Amanda Forsyth, violoncelle

Shai Wosner, piano