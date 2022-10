Concert : Oscar and The Wolf bientôt au Sportpaleis ! Remportez vos places

Oscar And The Wolf, la star indie-pop et alter-ego de Max Colombie, a dévoilé un nouveau titre intitulé “Livestream”. Ce titre d’une sensualité désarmante annonce l’arrivée de ‘The Shimmer’, son très attendu troisième album. Mais ce n’est pas tout… Colombie annonce par la même occasion son retour sur scène !

On ne présente plus Oscar And The Wolf. Toute personne qui entre dans l’univers musical de Colombie, se fait immédiatement emporter dans une atmosphère unique entre R&B contemporain et électro-pop. Sa musique est composée par un astucieux mélange de mélodies sombres et de rythmes dansants, le tout porté par sa voix qui oscille parfaitement entre sensualité, désir et mélancolie. Max Colombie décrit sa musique comme “un entre-deux ni triste, ni joyeux. Comme le nom ‘Oscar And The Wolf’ lui-même. Une balance entre ombre et lumière, un jeu équilibré entre le soleil et la lune. C’est à la fois beau et effrayant.”