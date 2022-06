Concert Musica Mundi School, gagnez deux places

La mission de Musica Mundi est de développer le potentiel musical et humain de jeunes talents du monde entier. En mettant ces jeunes talents en contact avec certains des plus grands pédagogues et artistes actuels.

Animé par cette philosophie, Musica Mundi organise chaque été, depuis 23 ans, un stage et un festival international de musique de chambre pour les jeunes musiciens âgés de 10 à 20 ans. Chaque année, le cours réunit quelque 70 participants venus des quatre coins du monde.

Musica Mundisouhaite aider les jeunes musiciens talentueux sont issus de milieux et de pays défavorisés et n’ont donc pas accès à des programmes de même nature.

Soutenez le Fonds Ariane en participant au concert de la Musica Mundi School, le mardi 14 juin à 19.30 à Waterloo.

Les bénéfices de cet événement seront entièrement reversés à la cellule de recherche en hématologie de L’Institut Jules Bordet.

Gagnez deux places