Concert : Martin Fröst, Janine Jansen et Amihail Grosz réunis au Festival de Verbier

Le Festival de Verbier accueille trois grands solistes pour un concert mêlant une création et deux chefs-d'œuvre du répertoire. Un concert à découvrir sur Musiq3 ce dimanche 27 août à 20h.

Martin Fröst, Janine Jansen et Amihail Grosz : tel était le casting prestigieux réuni autour de l’Orchestre du Festival de Verbier et du chef Gábor Takács-Nagy le 18 juillet dernier. Au programme : la création du concerto pour clarinette d’Anna Clyne, la Symphonie Concertante de Mozart et la Troisième Symphonie de Brahms.

Née en 1980, Anna Clyne est une des compositrices les plus en vue du moment. Des institutions prestigieuses lui ont commandé des œuvres, et elle a collaboré avec les plus grands solistes. Commande du Festival de Verbier, son concerto pour clarinette a pour titre "Weathered", qui peut être traduit par "érodé", mais qui relie aussi, en anglais, à "Weather", c’est-à-dire au temps météorologique, et par extension, au climat. La compositrice précise s’inspirer d’une double thématique, d’une part la pandémie qui nous aurait progressivement "érodés", d’autre part le réchauffement climatique. Elle ajoute que les cinq mouvements – Metal, Heart, Stone, Wood, Earth – font référence à cinq éléments. Le clarinettiste suédois Martin Fröst assure la création de cette œuvre très personnelle, probablement appelée à devenir un pilier du répertoire contemporain de l’instrument.

La suite du concert convoquait deux chevaux de bataille du répertoire : la Symphonie Concertante pour violon et alto de Mozart avec Janine Jansen et Amihail Grosz en solistes, et la Troisième Symphonie de Johannes Brahms, toujours interprétés par l’orchestre du festival de Verbier sous la direction de Gábor Takács-Nagy. Constitué de musiciens sélectionnés sur audition, cet ensemble est, à l’instar de l’European Youth Orchestra, un des quelques incubateurs permettant aux jeunes de se frotter au répertoire symphonique en compagnie des meilleurs chefs et solistes avant de se lancer dans la carrière professionnelle proprement dite.

Concert enregistré par la Radio-Télévision Suisse, diffusé dans le cadre des échanges avec l’Union Européenne des Radios, et présenté par Cécile Poss.