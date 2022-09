Concert hommage à Taylor Hawkins des Foo FIghters à Wembley : puissant, émouvant et historique

Si Wembley avait accueilli deux événements rock historiques dans les années 80, le Live Aid de 85, et dans les années 90, le Freddie Mercury Tribute, ce Taylor Hawkins Tribute en est le digne successeur et est déjà rentré dans l’histoire. Retour sur 5 heures d’hommage puissant et émouvant adressé au regretté batteur des Foo Fighters et salué par Paul McCartney, Liam Gallagher, des membres clefs d’AC/DC, Metallica, Queen, Van Halen, Led Zeppelin et de nombreux autres…

Aux alentours de 17h45, Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett et Rami Jaffee, les Foo Fighters, orphelins de leur batteur Taylor Hawkins, sont montés sur scène unis et visiblement très émus. C’est Dave Grohl qui a pris la parole pour rendre hommage à son ami, son frère… :

"Mesdames et messieurs, ce soir nous nous sommes réunis pour célébrer la vie, la musique et l’amour de notre cher ami, notre compagnon de route, notre frère Taylor Hawkins. Celles et ceux d’entre vous qui le connaissiez personnellement savaient que personne d’autre ne pouvait vous faire sourire, rire, danser ou chanter comme lui. Et pour vous autres qui l’admiriez de plus loin, je sais que vous avez ressenti la même chose. Donc ce soir, nous nous réunissons avec la famille, ses amis les plus proches, ses héros de la musique et ses plus grandes inspirations pour vous offrir une gigantesque nuit pour une personne gigantesque. Donc, chantez, dansez, riez, pleurez, hurlez et faites du bruit pour qu’il puisse nous entendre là, maintenant !"

Liam Gallagher ouvre le show

C’est Liam Gallagher, ex-Oasis, accompagné par les Foo Fighters, qui a l’honneur de lancer la soirée avec deux titres d’Oasis particulièrement à propos : "Rock’n’Roll Star" et "Live Forever". Le groupe est en forme et Gallagher, connu pour son comportement parfois erratique, assure avec respect et talent et donne le ton de la soirée : une grande fête de la famille rock pour honorer un de ses plus fidèles représentants. Dave Grohl a travers la soirée ne manque pas de souligner à quel point Taylor Hawkins était non seulement un batteur et un chanteur exceptionnel mais aussi un véritable connaisseur de l’histoire du rock, un "musicologue" comme il le précise et il explique également au public à quel point Hawkins faisait office de véritable lien entre des musiciens issus parfois d’univers différents.

Le concert était aussi illustré par de nombreuses vidéos d’artistes ne pouvant être présent physiquement mais qui souhaitaient rendre un dernier hommage au musicien. Cela a été le cas notamment de Slash et de Duff McKagan de Guns N’Roses ou encore de Stevie Nicks de Fleetwood Mac qui a eu des mots particulièrement bien choisis pour décrire son amitié avec le batteur.

Voici un retour sur quelques-uns des grands moments de ce concert hommage.