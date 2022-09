Concert hommage à Taylor Hawkins des Foo Fighters à Los Angeles : les vidéos

Le leader du groupe The Darkness, Justin Hawkins, a rejoint les membres des Foo Fighters et aussi du side project de Taylor Hawkins, The Coattail Raiders, pour un set de quatre titres.

Lors du concert hommage au Stade de Wembley au début du mois, il avait déjà joué avec les Coattail Raiders les titres "Louise", "It’s Over" et "Range Rover Bitch".

Et ce soir à Los Angeles, ces deux derniers titres ont à nouveau été repris ainsi que "Something About You" de Level 42 et le hit des Darkness, "I Believe In A Thing Called Love" à écouter ci-dessous :